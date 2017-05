Salman Abedi ar fi comis atentatul ca să-și răzbune prietenul ucis de mai mulți tineri britanici

Autorul atentatului sângeros din Manchester era animat de o 'dorinţă de răzbunare' după ce un prieten de origine libiană, la fel ca el, a fost ucis în mai 2016 în Manchester, a declarat pentru AFP un prieten de familie al lui Salman Abedi, informează AFP.



Potrivit acestui apropiat, care a făcut declaraţiile sub acoperirea anonimatului, prietenul lui Salman Abedi a decedat după ce a fost înjunghiat de tineri britanici în Manchester.



'Acest incident a suscitat de atunci un sentiment de furie în rândul tinerilor libieni din Manchester şi mai ales din partea lui Salman, care şi-a exprimat clar dorinţa de răzbunare', a spus apropiatul familiei.



'Noi am reuşit să-i calmăm pe tinerii din cartier, care se simţeau vizaţi de atac în calitate de musulmani, dar se pare că Salman nu a uitat incidentul. Eu personal am discutat cu el şi am încercat să-l conving că este vorba doar de un act criminal', a adăugat aceeaşi sursă.



Potrivit mass-media din Marea Britanie, prietenul presupus al lui Salman, Abdul Wahab Hafidah, a fost urmărit şi apoi ucis de un grup de tineri britanici, procesul împotriva cărora este încă în curs.



Salman este autorul atentatului care s-a soldat cu 22 de morţi şi cel puţin 60 de răniţi luni, la ieşirea de la un concert de muzică pop din Manchester, în nord-vestul Marii Britanii. El a murit în atacul revendicat ulterior de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI).AGERPRES