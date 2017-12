Samoa a intrat deja în anul 2018

Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Crăciunului şi Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph.



Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island, Howland Island şi Samoa de Est (cea din urmă va intra în 2018 la ora 11:00 GMT (13:00 ora României) pe 1 ianuarie.



Astfel, unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le pot face turiştii aflaţi de Anul Nou în Samoa, este să ia avionul spre Samoa de Est, aflată la o oră distanţă şi să sărbătorească de două ori Revelionul.



Turiştii şi localnicii sărbătoresc Anul Nou în Samoa cu focuri de artificii, muzică, dansuri şi jonglerii tradiţionale.



Autorităţile de la Apia au decis în 2011 să treacă din partea de est a liniei internaţionale de schimbare a datei, în partea de vest, devenind astfel prima ţară care primeşte noul an, în timp ce insula vecină Samoa de Est, a rămas în partea de est a liniei internaţionale de schimbare a datei şi este ultimul teritoriu care intră în noul an.



Linia internaţională a datei este un semicerc imaginar care uneşte Polul Nord cu Polul Sud, străbătând Oceanul Pacific şi care reprezintă fusul orar corespunzător meridianului de 180 de grade.AGERPRES