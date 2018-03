Aafacerea Cambridge Analytica: Patronul Facebook, chemat la raport!

Dupa interventia Rusiei in alegerile americane, Facebook trebuie sa faca fata altei furtuni, izbucnita de cateva zile, dar care nu da semne de calmare. In ultima instanta este vorba de deturnare si utilizare in scopuri politice a datelor personale a aproximativ 50 de milioane de americani, in special in timpul campaniei electorale din 2016 a lui Donald Trump.

In acest context, Autoritatea britanică responsabilă cu protecţia datelor personale a cerut mandat de percheziţie a firmei firmei Cambridge Analytica (CA), acuzată că a obţinut ilegal respectivele date personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale Facebook, al cărei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat să compară în faţa unei comisii a parlamentului de la Londra.

'Cerem un mandat pentru ca, în calitate de organism de reglementare, să putem cerceta serverele şi efectua o verificare a datelor', a explicat Elizabeth Denham, şefa Oficiului Comisarului pentru Informaţii (ICO). In acelasi timp, o comisie parlamentară britanică l-a invitat pe Mark Zuckerberg la o discutie, apreciind că explicaţiile oficiale de până acum 'au subestimat constant riscul' ca datele personale ale utilizatorilor să fie achiziţionate fără consimţământul lor, şi că s-au dovedit 'înşelătoare'.

Cat de vinovata este Facebook de utilizare defectuoasa a datelor recoltate cu aprobarea sa? In opinia expertilor, cu siguranta nu este vorba despre o "bresa" clasica. Pare mai degraba o situatie unde un parteneriat al retelei de sociliazare a utilizat datele obtinute intr-un mod inadecvat. "Daca este sa spunem lucrurilor pe nume, si ei sunt parte lezata. Dar cand e vorba de o intreprindere de talia Facebook, responsabilitatea ii apartine", a comentat Jean-Francois Ouellet, profesor la HEC Montreal.

"E la fel ca in cazul unei uzine care depoziteaza produse chimice sau o centrala care stocheaza deseuri nucleare. Aveti responsabilitatea de a va asigura ca totul este folosit corect", a adaugat specialistul, apreciind ca Facebook se confrunta cu "o problema de relatii publice".

Marc-Andre Leger, expert in securitate informatica la Universitatea din Sherbrooke, este de parere ca Facebook "nu a facut nimic ilegat in aceasta afacere, care ilustreaza cat de omniprezenta a devenit aceasta retea de socializare. "E timpul sa ne trezim. Oamenii nu sunt constienti de ceea ce posteaza. In acest domeniu al securitatii informatice, e mereu aceeasi poveste: trebuie sa se intample ceva pentru a reactiona", a spus el.

Luni seară, Cambridge Analytica a 'negat cu fermitate' că a colectat datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără consimţământ lor, spre a fi utilizate în campania lui Trump. Responsabili ai CA mai sunt acuzaţi că au vrut să atragă în cursă oameni politici, încercând să-i corupă cu bani sau cu ajutorul unor prostituate. Intr-o ancheta difuzata de postul TV Channel 4 News, directorul general al CA, Alexander Nix, apărea filmat cu camera ascunsă. Întrebat de un reporter care s-a dat drept intermediarul unui sri-lankez bogat, Alexander Nix sugerează tehnici de a pune în dificultate un rival politic.

Chestionat ulterior de cotidianul The Times, Alexander Nix a dezminţit că a încercat să atragă în cursă oameni politici si a apărat moralitatea firmei sale: 'Noi lucrăm doar pentru partidele politice tradiţionale în alegeri libere şi corecte, în democraţii libere şi echitabile şi suntem mândri de munca pe care o facem', a afirmat el. Pe de altă parte, CA a afirmat că reportajul a fost 'editat' pentru a 'deforma grosolan natura conversaţiilor şi modul în care compania îşi conduce afacerile'.

Cambridge Analytica a fost infiintata in 2013, cu scopul de a "utiliza date in vederea schimbarii comportamentului maselor" in timpul alegerilor americane. Este vorba de o filiza a companiei americane Strategic Communications Laboratories (SCL), fondata in 1993. Intreprinderea beneficiaza de o investitie de 15 milioane de dolari din partea unui donator republica, Robert Mercer.