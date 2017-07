Schimb de focuri într-un bar din Arkansas soldat cu 28 de răniţi

Cel puţin 28 de persoane au fost rănite, dintre care 25 de gloanţe, în cursul unui schimb de focuri, sâmbătă dimineaţă, într-un club de noapte din Arkansas, în sudul Statelor Unite, au informat poliţia şi primarul din Little Rock, scrie AFP.



"Doresc să îi liniştesc pe locuitorii noştri. Nu a fost un act de terorism, ci o tragedie. Se pare că nu a fost ceva premeditat", a declarat primarul din Little Rock, Mark Stodola, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, iniţial a izbucnit o dispută în rândul unui mic grup în timp ce se desfăşura un concert la clubul Power Ultra Lounge, apoi "rivalităţi şi arme" au deteriorat situaţia şi schimbul de focuri a izbucnit în jurul orelor 02.30 (07.30 GMT).



Poliţia a anunţat deschiderea unei anchete asupra incidentului în care 28 de persoane au fost rănite, doar trei dintre acestea având răni care "nu au legătură" cu schimbul de focuri.



Potrivit primarului, niciun rănit nu este în pericol de moarte.



Şeful poliţiei, Kenton Buckner, a adăugat că victimele sunt afroamericani cu vârste între 16 şi 35 de ani.



"Problema criminalităţii cu care se confruntă Little Rock pare să se agraveze", a subliniat guvernatorul de Arkansas, Asa Hutchinson, care a denunţat o "tragedie fără sens" şi a promis ajutorul statului.



Potrivit site-ului clubului de noapte, concertul urma să fie dat de cântăreaţa Finese 2Tymes. www.agerpres.ro