Sefii spionilor rusi, in vizita la colegii lor americani!

Potrivit informatiilor cotidianului Washington Post, seful Directiei de spionaj a Statului major al armatei ruse, Igor Korobov, a efectuat o vizita in Statele Unite insotit fiind de seful Serviciului de contraspionaj, Serghei Naryshkin, si de cel al FSB-ului, Aleksandr Bortnikov. Acestia din urma au fost primiti de directorul CIA, Michael Pompeo.

In comentariile ei, agentia Interfax nota, printre altele, ca astfel de intrevederi intre serviciile speciale ale celor doua state nu intra in categoria evenimentelor iesite din comun, dar o delegatie de o asemenea amploare si "greutate" reprezinta un fap inedit in istoria relatiilor dintre SUA si Rusia.

Oricum, nu exista informatii oficiale in acest sens. "O vizita absolut neobisnuita si care, pe buna dreptate, a trezit neliniste printre inaltii responsabili de la Washington. In ultima instanta, Moscova ar putea intrepreta totul drept dovada disponibilitatii administratiei Trump de a abandona tema ingerintei Rusiei in alegerile americane", scrie, la randul sau, Washington Post.

Iesind la rampa, ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat ca Naryshkin s-a consultat cu colegii americani in legatura cu lupta impotriva terorismului. In context, presedintele Putin a completat ca Moscova furnizeaza serviciilor americane de resort informatii referitoare la atentatele in curs de pregatire.

Interesant ca Naryshkin si Korobov se afla pe lista neagra a personalitilor ruse supuse sanctiunilor americane.