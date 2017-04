Partidul republican irlandez, Sinn Fein, se opune Brexit-ului şi cere un referendum ”cât mai curând posibil”

Partidul republican irlandez Sinn Fein a afirmat că se va opune Brexit-ului şi că va insista pentru un statut special pentru Irlanda de Nord în cadrul Uniunii Europene înainte de alegerile legislative anticipate anunţate de către premierul britanic Theresa May pentru data de 8 iunie, relatează agenţia DPA.



''Sinn Fein se opune Brexitului pentru că va fi dezastruos pentru poporul Irlandei, pentru economia şi pentru serviciile noastre'', a declarat lidera Sinn Fein din Irlanda de Nord, Michelle O'Neill.



Ea a reamintit că la referendumul din iunie 2016 populaţia din Irlanda de Nord a votat în mod clar pentru rămânerea în Uniunea Europeană. ''Am fost ignoraţi ostentativ de către Theresa May de atunci'', a adăugat ea.



În Irlanda de Nord, 56 % dintre alegători au optat pentru rămânerea în UE la referendumul privind Brexit-ul. Regatul Unit, din care face parte şi Irlanda de Nord, a votat cu o majoritate de 52 % pentru ieşirea din UE.



Premierul britanic Theresa May a făcut apel marţi la organizarea de alegeri legislative anticipate pentru data de 8 iunie, estimând că aceasta este singura cale de a garanta stabilitatea politică pentru viitorii ani în timp ce Londra negociază ieşirea din Uniunea Europeană.