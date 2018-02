Şocant! Un tigru de pluş a pus pe jar mai multe echipaje de poliţie într-o regiune a Scoţiei

Mai multe forţe de poliţie înarmate au fost trimise la o fermă din Scoţia după ce un fermier a anunţat că a observat un tigru pe proprietatea sa, informează marţi The Telegraph.



Bruce Grubb, în vârstă de 24 de ani, a sunat sâmbătă seară la poliţie de teamă că animalul de pradă îi va ataca vitele gestante. El a devenit, însă, suspicios după ce a văzut că după 45 de minute felina nu s-a mişcat din loc.



Apropiindu-se cu maşina, tânărul şi-a dat seama că avea în faţă un tigru de jucărie. Prea târziu, însă, pentru poliţie.



Până să informeze autorităţile, mai multe autospeciale de poliţie, inclusiv o unitate de intervenţie specială, au răspuns apelului său şi au ajuns la ferma din Aberdeenshire. Mai mult, agenţii au făcut verificări la un parc zoologic natural pentru a verifica dacă a scăpat un tigru.



După ce adevărul a ieşit la iveală, poliţia scoţiană a anunţat că a fost vorba despre ''un apel fals făcut cu bună intenţie''.



Poliţiştii au luat tigrul de pluş şi l-au informat pe Grubb că doresc să-l păstreze drept mascotă.



''Mă simt prost pentru că am sunat la poliţie, dar am crezut că este o urgenţă adevărată. Acum râdem despre asta, dar a fost înfricoşător la acel moment'', a declarat tânărul care se mutase în urmă cu trei săptămâni la fermă.



''Nu am avut absolut nicio îndoială că era real. M-am speriat al naibii de tare. M-am temut că-mi va mânca toate vitele până să-l împuşte poliţia'', a spus el pentru publicaţia Scottish Sun precizând că nu consumase alcool deoarece animalele sale gestante puteau naşte în orice moment.



De asemenea, bărbatul a povestit că primul poliţist sosit la faţa locului ''a refuzat să iasă din maşină'' crezând că tigrul era real.



''Am primit sâmbătă seara un apel de la un cetăţean extrem de îngrijorat în legătură cu un animal sălbatic liber în zona unei ferme din Hatton'', a explicat inspector George Cordiner. ''Incidentul a fost dezactivat în 45 de minute după ce agenţii au ajuns la faţa locului şi au stabilit că nu exista nicio ameninţare'', a adăugat acesta.AGERPRES