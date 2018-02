Spania: Autobuze de noapte special pentru femei!

Orasele spaniole Bilbao (nord) si Terrassa (nord-est) vor introduce, pe anumite trasee, autobuze de noapte special pentru feme, cu posibilitatea efectuarii de opriri la cerere. Proiectul, adoptat de autoritatile din cele doua localitati, are menirea de a limita deplasarile solitare ale femeilor dupa anumite ore tarzii si, implicit, riscurile de agresiuni.

Initiative similare au fost adoptate deja incepand din noiembrie 2017, in Franta, la Nantes si Bordeaux. Autobuzele vor face statie numai la solicitarea pasagerilor, existand, de asemenea, posibilitatea efectuarii unor halte suplimentare.

Potrivit unui raport elaborat de Centru de studii sociologice si publicat luni, 4,6% din populatia Spaniei este ingrijorata de violentele la care sunt supuse femeile, cel mai ridicat nivel incepand din 2008.

In 2017, 49 de femei au fost ucise, in Spania, in afaceri de violenta legate de conditia femeii. De mai mult ani, Spania a facut din violentele asupra femeilor o cauza nationala. In 2004, tara a adoptat o lege care prevede pedepse specifice pentru astfel de acte de agresiune si masuri speciale de protectie a victimelor.