Spania nu va încerca să recupereze Gibraltarul prin negocieri privind Brexitul

Spania nu va “pune în pericol” întelegerea Marii Britanii pentru Brexit, prin forţarea unei restituiri a Gibraltarului, a declarat şeful diplomaţiei spaniole, Alfonso Maria Dastis Quecedo, duminică, relatează The Independent.

“Eu nu voi condiţiona încheiera unui acord între UE şi Regatul Unit de recăpătare a suvernaităţii asupra Gibraltarului”, a declarat acesta.

Londra, însă, nu a scăpat de o clauză introdusă în poziţia de negociere a UE, potrivit căreia, după Brexit, Madridul are dreptul să se opună prin veto oricărei relaţii care implică Gibraltarul. Această clauză a provocat tensiuni uriaşe când a fost dezvăluită şi a determinat-o pe Theresa May să promită că nu va permite ca Gibraltarul să iasă vreodată de sub controlul Regatului Unit împotriva voinţei cetăţenilor ei.

Gibraltarul a fost cedat Marii Britanii în 1713 şi este casa a 30,000 de oameni, care afirmă că se identifică cu britanicii. Locuitorii Gibraltarului şi-au exprimat deja dorinţa de a rămâne parte a Marii Britanii prin referendumul din 2002.

În schimb, propunerea Spaniei ca locuitorii Gibraltarului să primească dublă naţionalitate, atât naţionalitate britanică, cât şi naţionalitate spaniolă, rămâne valabilă, deşi 99% dintre rezidenţii teritoriului au respins ideea.