Intr-o inchisoare din Spania un detinut a "inviat" inainte de autopsie!

Presupus decedat, un detinut dintr-o inchisoare spaniola, a "revenit brusc la viata" chiar inainte de autopsia la care urma sa fie supus. Medicii legisti risca acum sa fie dati in judecata de parintii barbatului aflat dupa gratii.

Scandal in Spania legat de o intamplare mai putin obisnuita inregistrata la un penitenciar din Asturia. Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut, a "inviat" inainte de autopsie, chiar sub privirile stupefiate ale medicilor legisti, scrie presa locala.

Potrivit conducerii inchisorii, Jimenez, condamnat pentru furt, nu s-a prezentat la apelul de dimineata. Mai multi angajati ai institutiei s-au dus in celula detinutului, unde l-au gasit pe acesta asezat pe un scaun, aparent fara viata si fara puls.

Chemati la fata locului, medicii au confirmat decesul barbatului, iar parintii au fost instiintati de ceele intamplate. Cadavrul a fost transportat la Instititul medico-legal pentru autopsie. In acel moment, din interiorul sacului in care se afla "mortul" s-a auzit un oftat, urmat de o respiratie sacadata. Ca prin minune, omul revenise la viata.

Ulterior, parintii au precizat ca fiul lor este epileptic, iar absenta suflului putea fi rezultatul unui tratament gresit. In opinia lor, protocoalele medicale nu au fost respectate conform normelor in vigoare, avand in vedere ca, in astfel decazuri, la constatarea unui deces ar trebui sa participe trei medici.

"Toti trei sa se fi inselat. Putin probabil", au concluzionat parintii, convinsi ca nu a fost prezent decat un singur doctor, care a si completat toate formularele necesare, ceilalti doi nefacand altceva decat sa semneze hartiile, fara sa examineze presupusul cadavru.