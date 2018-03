Spion otravit: Rusia e 'nevinovată', gata sa coopereze, vrea dosarele anchetei

Rusia cere să aibă acces la substanţa chimică aflată la originea otrăvirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal în sud-vestul Angliei, înainte de a oferi explicaţiile cerute de Londra, a declarat marţi ministrul de externe rus Serghei Lavrov.

'Am cerut printr-o notă oficială să putem avea acces la această substanţă şi am solicitat acces la toate datele anchetei, dat fiind faptul că una dintre victime este Iulia Skripal, cetăţeană rusă', a spus Lavrov, precizand ca cererile au fost respinse de Londra. Respingand ''ultimatumul'' formulat de premierul britanic Theresa May, seful diplomatiei de la Kremlin a declarat ca Rusia este 'nevinovată' şi 'pregătită să coopereze' cu Londra în ancheta privind otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal.

Rusia este nevinovată şi pregătită să coopereze' la anchetă 'dacă Marea Britanie îşi respectă obligaţiile internaţionale', a insistat Lavrov, la cateva ore dupa ce May, care a primit sprijin din partea SUA, UE şi NATO, a afirmat că agentul neurotoxic folosit asupra lui Skripal şi a fiicei lui este o substanţă 'de uz militar' din grupul de agenţi 'Noviciok', dezvoltat de Rusia, dând termen până marţi Moscovei pentru a oferi explicaţii Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).

Potrivit lui Vil Mirzaianov, un chimist care a lucrat în cadrul programului rus, Rusia este singura ţară capabilă să producă şi să utilizeze un agent neurotoxic atât de puternic. 'Este de cel puţin zece ori mai puternic decât orice agent de acest gen. Şi este practic incurabil', a declarat pentru Daily Telegraph omul de ştiinţă care trăieşte în prezent în SUA.

Chiar dacă Skripal şi fiica lui 'vor supravieţui, ei nu se vor vindeca', a avertizat el, exprimând temerea că 'mai multe persoane au fost expuse' la această substanţă. În timp ce Moscova denunţă o 'provocare', premierul Theresa May a avertizat că în cazul absenţei unui răspuns 'credibil', 'noi vom considera că această acţiune constituie o utilizare ilegală a forţei de către statul rus împotriva Marii Britanii'. AGERPRES