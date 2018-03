Culisele cazului Skripal. Consecinte cu bataie lunga!

In timp ce, la Moscova, presedintele Vladimir Putin, reales in fruntea statului cu o larga majoritate de voturi, in conditiile in care Londra l-a acuzat ca s-ar fi aflat in spatele otravirii cu o substanta neurotoxica a fostului spion Serghei Skripal, experti ai Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt aşteptaţi luni în Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului folosit pentru eliminarea din joc a fostului ofiter GRU.

Echipa OIAC va trimite mostrele prelevate unui laborator internaţional, rezultatele testelor urmând a fi cunoscute în termen de două săptămâni. Anterior, OIAC a anunţat că Rusia nu a declarat niciodată stocurile de agent neurotoxic Noviciok, folosit în otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei lui.

In opinia analistilor, aceasta vizita a expertilor nu este decat o formalitate, concluzia analizelor care vor fi efectuat urmand sa confirme, de fapt, vinovatia Moscovei in aceasta afacere. Lasand la o parte orice coincidente, este evident ca acest caz Skripal va permite Occidentului sa izoleze si mai mult Kremlinul, in special pe presedintele Putin. Nu ar fi de mirare daca Vladimir Putin va fi inscris pe lista neagra a responsabililor carora li se va interzice orice calatorie in tarile UE si NATO.

Va fi o noua tentativa de a-l determina pe Putin macar sa contribuie la restabilitarea pacii in estul Ucrainei, renuntand la actiunile lui agresive, revizuindu-si, totodata, pozitia fata de Siria, in special si, fata de Orientul Mijlociu, in general.

Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei), şi fiica sa Iulia, au fost găsiţi la 4 martie în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sud-vestul Angliei. Londra susţine că cei doi au fost otrăviţi cu Noviciok, un agent neurotoxic de uz militar de fabricaţie rusă.

Acest caz a dus la un scandal diplomatic între Londra şi Moscova, care au expulzat câte 23 de diplomaţi ai celeilalte părţi şi şi-au suspendat contactele bilaterale la nivel înalt. Rusia a afirmat în mod repetat că nu are vreo responsabilitate în acest caz, duminică seară preşedintele reales Vladimir Putin susţinând că ţara lui a ''eliminat toate armele sale chimice''.