Spionul Skripal ar fi fost otrăvit prin intermediul sistemului de ventiație a mașinii sale

Serghei Skripal și fiica lui Yulia este posibil să fi fost otrăviți prin intermediul sistemului de ventilație a mașinii fostului spion, au declarat surse din poliție pentru postul american de televiziune ABC News, relatează 7sut7.be. Poliția britanică a lansat un apel prin care cer tuturor cărora au văzut vehiculul spionului în ziua în care acesta a fost otrăvit, să se prezinte la poliție.

Anchetatorii presupun că otrava care era sub formă de praf, să fi fost împrăștiată prin intermediul sistemului de ventilație al mașinii lui Skripal.

Serviciile secrete britanice nu au nicio îndoială în privința originii ruse a agentului neurotoxic, o otravă care face parte din familia ”Novitchock” (nou venit, în limba rusă). Acesta a fost conceput de cercetătorii sovietici și utilizat în anii 1970-1980, în timpul Războiului rece dintre Europa de vest și estul comunist.

Renewed appeal for information from anyone who saw Salisbury victim's car https://t.co/4f5VbsbI8U pic.twitter.com/zE5bgqutzd