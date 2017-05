Stat Islamic aruncă în aer copii, în Manchester

Kirsty Wigglesworth/AP

O puternică explozie a zguduit Manchester Arena, luni noapte, ucigând 22 de persoane și rănind alte 59, la sfârșitul unui concert susținut de vedeta americană Ariana Grande. Foarte mulți copii și adolescenți, care au participat în număr mare la spectacol, s-au aflat între victime. Atentatul pare să fi fost comis de un terorist-kamikaze, care a detonat bomba artizanală aflată asupra sa. Masacrul a fost revendicat de Stat Islamic.

Explozia care a răsunat în foaierul sălii de concerte, una dintre cele mai mari arene indoor din Europa, cu o capacitate de 21.000 de persoane, a declanșat un haos general, au transmis imediat agențiile internaționale de presă și televiziunile locale. Acestea au relatat numeroase mărturii ale participanților la spectacol, scene cu tineri care se călcau în picioare pentru a părăsi zona atentatului și imagini cu părinți sosiți în fugă la Manchester Arena, încercând cu disperare să-și găsească copiii aflați la concert. „O mulțime de copii și de adolescenți, ca fata mea, erau la concert. E pur și simplu tragic”, a spus pentru AFP o femeie care venise la spectacol alături de fiica sa. „Oamenii cădeau unii peste alții pe scări. A fost un haos complet. Am vrut să ieșim de acolo cât mai repede posibil, gândindu-ne că poate e cineva care se pregătește să tragă în mulțime”, a adăugat ea. „Concertul abia se terminase și eram pe punctul de a părăsi sala, atunci când am auzit o explozie puternică. În spatele nostru oamenii au început să țipe și să se împingă. A fost un haos complet. Am văzut părinți purtând în brațe fetițe care plângeau. A fost, fără îndoială, primul concert pentru mulți dintre ei și probabil și ultimul", a declarat, tot pentru AFP, un tânăr de 19 de ani, care a venit din Newcastle pentru a participa la concert. „Am ascultat ultima melodie și dintr-o dată a fost ca un flash și un bang apoi fum", a povestit pentru BBC un bărbat din Leeds, a care a venit alături de soție să își aștepte fiica la ieșirea de la concert. El susține că a fost rănit la picior de o bucată de metal și că soția sa a fost rănită în stomac. „Ne făceam drum către ieșire și, chiar când am ajuns în dreptul ușii, am simțit o explozie puternică și toată lumea a început să țipe. A fost o explozie uriașă, o puteai simți în piept. Era isterie. Toată lumea țipa și fugea, încercând să iasă”, a relatat, la rândul ei, o altă participantă la concert, pentru Reuters. O altă femeie, care își aștepta fata de 17 ani la ghișeul de vânzări de bilete la momentul exploziei, s-a numărat și ea printre răniți: „Am simțit o căldură puternică în gât și când am privit în sus erau corpuri peste tot”, a spus ea pentru „The Guardian”. Părinții și rudele disperate îi căutau pe cei dragi, postând imagini pe rețelele de socializare și solicitând informații. „Vă rog distribuiți toți asta, sora mea mai mică Emma a fost la Ari, la concert, în seara asta în #Manchester și nu răspunde la telefon. Ajutați-mă, vă rog”, se scria într-un astfel de mesaj, postat alături de o imagine a unei fete blonde cu flori în păr.

„O femeie mi-a murit în braţe. O fetiţă a rămas brusc fără picioare. Nu mă mai pot opri din plâns”, a povestit un om al străzii, aflat la cerșit în foaierul sălii de concerte, în momentul exploziei.

Opera unui simpatizant jihadist singuratic?

Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat ieri atentatul, anunţă Institutul american SITE, specializat în monitorizarea site-urilor islamiste. „Acesta este doar începutul”, a declarat un purtător de cuvânt al reţelei teroriste sunnite, într-o înregistrare video difuzată de agenţia Amaq. „Unul dintre soldaţii Califatului a reuşit să introducă un dispozitiv exploziv la o reuniune a cruciaţilor desfăşurată în oraşul Manchester”, a adăugat el. Organizaţia fundamentalistă nu a oferit detalii despre autorul atacului, ceea ce sugerează că acesta era simpatizant, nu membru, şi că atentatul nu a fost coordonat direct. La scurt timp după atentat, poliția britanică a afirmat că acesta pare să fi fost comis de un terorist-kamikaze, care a detonat bomba artizanală aflată asupra sa și care a acționat singur. Ulterior, poliția a anunțat că a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, suspectat de legături cu atentatul.