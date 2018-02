Steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume! Asta vrea Ucraina

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a acuzat Moscova ca incearca "sa distruga democratia" si a cerut ca steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume. "Nici politicul, nici business-ul nu pot exista separat de valori. Moscova nu are ce cauta in viata politica", a lansat liderul de la Kiev, in ajunul discursului pe care urmeaza sa-l sustina la Conferinta pentru securitate, gazduita anual de orasul german Munchen.

Potrivit spuselor sale, "tricolorul rus nu trebuie sa fie arborat nicaieri in lume, atata timp cat autoritatile de la Kremlin continua sa desfasoare un razboi hibrid mondial, iar gloantele ruse sunt atintite spre valorile noastre".

"Trebuie sa reunoastem ca razboiul hibrid declansat de Rusia devine total, global. Un razboi care si-a subordonat deja numerosi actori care, posibil, nici nu constientizeaza rolul lor distructiv. Cu toate acestea, raul care se afla in spatele acestor actiuni este acelasi si el vine de la Kremlin. De fapt, presedintele Rusiei ne-a declarat tuturor razboi in 2007", a continuat Porosenko, facand aluzie la discursul pronuntat in urma cu un deceniu de Vladimir Putin, tot la Munchen, acuzand SUA de hegemonie mondiala.