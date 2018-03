Ce spun rusii despre fostul spion GRU otravit la Londra!

In primul rand, Moscova a anuntat ca este gata sa colaboreze cu autoritatile britanice pentru elucidarea acestui caz. Un fost colonel al serviciilor ruse de spionaj, Serghei Skripal, a fost gasit impreuna cu fiica lui, in stare de inconstienta pe o banca din Londra. Cei doi fusesera expusi la un gaz toxic. Internati de urgenta, starea lor continua sa fie critica.

Condamnat la el in tara pentru spionaj in favoarea Regatului Unit, Skripal a ajuns la Londra in urma unui schimb de prizonieri. Acum, el zace pe un pat de spital. Partea britanica arata acuzator in directia Kremlinului, dand de inteles ca Moscova ar fi dorit sa scape de un om incomod. In urma cu cateva zile, fostul agent rus anuntase ca se teme pentru viata lui.

In Rusia, deputatul Andrei Lugavoi, un pion cheie in scandalul otravirii, tot la Londra, dar cu poloniu-210 a altui fost agent KGB, a declarat ca Skripal, in varsta de 66 de ani, nu reprezenta un pericol pentru Rusia. Declarandu-se mirat ca, pana acum, partea britanica nu a prezentat partii ruse nici un fel de document oficial, cazul fiind insa foarte intens dezbatut, daca nu chiar anchetat in presa, Lugavoi a catalogat totul drept "o actiune de propaganda".

"Avand insa in vedere faptul ca in Marea Britanie mereu se intampla tot felul de ciudatenii cu domni fugiti din Rusia, nu trebuie sa ne mai mire nimic", a concluzionat Lugavoi.

Pe de alta parte, un expert al Ministerului rus al sanatatii, Igor Molcianov, a aratat ca fentanilul cu care se crede ca ar fi fost otravit fostul agent GRU, se foloseste doar in institutii medicale, desi in multe tari europene preparatul este mult mai usor de procurat decat in Rusia.

"La noi nu se gaseste la liber. Este o substanta pentru anestezie si nu poate fi utilizata la liber. Poate fi folosita numai in conditii de spital, unde exista posibilitatea sustinerii functiilor vitale ale organismului", a incercat sa convinga specialistul. Potrivit explicatiilor sale, "nu e greu sa te otravesti cu fentanil, care iti taie respiratia, pur si simplu. Dar daca el este manevrat in afara spatiilor specializate, el poate ucide", a adaugat Molcianov.