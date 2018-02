SUA au dezvaluit scenariul unui razboi cu Rusia!

Generalul american Paul J. Selva, adjunctul şefului Statului Major Interarme, le-a relatat ziaristilor militari cum elaboreaza Pentagonul scenariul unui eventual conflict cu Rusia sau China.

Vorbind la o intrunirea cu participarea jurnalistilor care scriu despre armata americana, Selva a precizat, de la bun inceput, ca Statele Unite nu isi permit conflicte simultate cu cele doua tari, din lipsa de resurse.

Selva a explicat ca scenariile unor confruntari cu Moscova si Beijing prezinta, pe alocuri, caracteristici diferite, dar sunt si coincidente, avand in vedere ca este vorba, in ultima instanta, de participarea acelorasi forte militare ale SUA, scrie Defense News.

"Spre exemplu, in cazul unui conflict cu China, batalia se va purta, in princiipal, pe mare si in aer. Ceea ce inseamna ca nu vor fi implicate direct trupele terestre si puscasii marini, rolul lor fiind unul ajutator", a detaliat generalul.

"In cazul Rusiei, luptele se vor desfasura la sol si in aer. Desi, marina militara va fi un sprijin de nadejde, avand in vedere ca mari continenge vor putea fi deplasate in Rusia si Europa doar prin Atlanticul de Nord. Este de presupus ca aceasta operatiune va fi marcata de batalii pe mare, dar, in general, cele mai importante lupte vor fi la sol", a subliniat Selva.

"Rusia reprezinta o provocare pentru toate tarile lumii", a spus generalul american, aratand ca ar fi gresit sa gandim ca impotriva Moscova trebuie sa lupte expclusiv statele Europei.

Merita mentionat ca, la recentul Forum economic mondial de la Davos, fostul sef al Pentagonului, Aston Carter, a propus tarilor NATO sa elaboreze un plan pentru un eventual razboi cu Rusia. "Dupa parerea mea, este pentru prima data in ultimii 25 de ani, de la caderea Zidului Berlinului, cand Rusia apare ca adversar militar", a spus Carter.