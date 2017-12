SUA: Incendiu la New York soldat cu cel puţin 14 morţi

Un incendiu într-un bloc de locuinţe din cartierul newyorkez Bronx a făcut joi cel puţin 14 morţi, a anunţat primarul metropolei americane, Bill de Blasio.

"Am trista datorie de a vă spune că 14 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei.

"Riscăm să mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio în cursul unui briefing de presă, adăugând că patru persoane au fost grav rănite.

Incendiul a izbucnit la parterul clădirii din cărămizi, cum există sute la New York, după care s-a propagat spre etajul al doilea, potrivit unor responsabili. Cauzele incendiului urmează să fie stabilite.

Primarul a mai precizat că vârsta victimelor este între unu şi 50 de ani. O şcoală aflată în apropiere a fost transformată în centru de primire de urgenţă pentru locuitorii imobilului, în timp ce temperatura la New York, sub un ger polar, este de minus 10 grade Celsius. AGERPRES.