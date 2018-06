SUA îşi reduc contribuţia financiară la biroul ONU pentru antiterorism

SUA şi-au redus cu 2 milioane de dolari contribuţia la Biroul ONU pentru antiterorism şi nivelul de reprezentare la o conferinţă privind combaterea terorismului, aceasta fiind cea mai recentă măsură a administraţiei Trump în vederea reformării forului internaţional, relatează miercuri Reuters.



Tăierea acestei finanţări a fost operată după o decizie a şefului Biroului ONU pentru Antiterorism, Vladimir Voronkov, un diplomat rus cu peste 30 de ani experienţă, de a exclude ONG-urile de la prima zi a conferinţei, a explicat un oficial american, sub rezerva anonimatului.



Atunci când a fost întrebat dacă decizia Washingtonului este legată de faptul că Vladimir Voronkov este rus, oficialul american a spus că acest lucru 'contează' şi că Voronkov se află sub 'o presiune imensă din partea ţării sale natale' în legătură cu conferinţa.



Guvernul rus este acuzat de ţările occidentale că persecută organizaţiile neguvernamentale şi descurajează instituţiile independente.



Oficialul american citat a adăugat că SUA şi alte ţări au făcut demersuri pe lângă secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, şi pe lângă Vladimir Voronkov, numit în urmă cu un an, pentru a include ONG-urile respective în ansamblul conferinţei întrucât ele au o contribuţie valoroasă la eveniment.



Două sesiuni ale zilei inaugurale a conferinţei care se deschide joi, cele consacrate schimbului de informaţii şi expertiză şi combaterii combatanţilor străini, vor fi închise pentru ONG-uri şi presă.



Un oficial ONU a spus că motivul acestei decizii este faptul că este de aşteptat să 'aibă loc un schimb de multe informaţii sensibile între şefii agenţiilor antiterorism'. La conferinţă vor participa aproximativ 120 de ţări, alături de 100 de ONG-uri. Trei sferturi dintre delegaţiile naţionale vor fi conduse de şefii sau adjuncţii şefilor agenţiilor antiterorism sau de miniştrii de interne. AGERPRES