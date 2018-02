SUA neagă că ar fi livrat armament greu miliţiei kurde din Siria

SUA nu au livrat niciodată armament greu principalei miliţii kurde din Siria, Unităţile de protecţie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP.



Miliţia YPG, clasificată drept grupare 'teroristă' de către Ankara, a fost un aliat al SUA în lupta contra organizaţiei jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria.



Turcia a acuzat Washingtonul că înarmează YPG şi i-a cerut să renunţe la a mai face acest lucru.



''Noi nu am dat niciodată arme grele YPG, aşadar nu avem la ce să renunţăm'' în această privinţă, a replicat Tillerson, răspunzând unei întrebări la finalul vizitei sale la Beirut, de unde se va deplasa în Turcia.



În data de 6 februarie, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat SUA că au trimis 5.000 de camioane şi 2.000 de avioane cu arme în teritoriile aflate sub controlul forţelor kurde din nordul Siriei.



Turcia a lansat luna trecută o ofensivă contra enclavei kurde Afrin din nord-vestul Siriei, pentru a-şi apăra frontiera de combatanţii YPG.



Estimaţi la circa 15% din populaţia siriană şi oprimaţi timp de decenii sub regimul Assad, kurzii au profitat de războiul declanşat în 2011 în Siria pentru a stabili o autonomie de facto în teritoriile pe care le controlează în nordul şi nord-estul Siriei.



Această libertate relativă de care se bucură kurzii din Siria îngrijorează Ankara, care se teme că astfel vor fi alimentate aspiraţiile similare ale comunităţii kurde din Turcia.

AGERPRES