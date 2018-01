SUA. Numărul cererilor pentru ajutor de şomaj a crescut a crescut săptămâna trecută la 250.000

Numărul americanilor care au depus cereri pentru ajutor de şomaj a crescut pentru a treia săptămână la rând, însă acest lucru nu sugerează o schimbare semnificativă a condiţiilor de pe piaţa muncii din SUA, având în vedere că datele statistice pentru mai multe state au fost estimative, informează Reuters.



Potrivit datelor publicate joi de către Departamentul Muncii, cererile iniţiale pentru ajutor de şomaj au crescut cu 3.000 de solicitări, până la 250.000, pentru săptămâna ce s-a încheiat pe 30 decembrie. Economiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau ca, în săptămâna ce s-a încheiat pe 30 decembrie, numărul cererilor pentru ajutor de şomaj să scadă la 240.000. În plus, datele pentru săptămâna încheiată la 23 decembrie au fost revizuite în sus, la 247.000 de cereri, faţă de 245.000, cât s-a anunţat iniţial.



Săptămâna trecută a fost cea de-a 148-a săptămână consecutivă în care numărul cererilor iniţiale depuse pentru ajutor de şomaj a fost sub nivelul de 300.000, fiind considerat un indicator al unei pieţe solide a muncii. Aceasta este cea mai lungă perioadă în care numărul cererilor iniţiale pentru ajutor de şomaj s-a situat sub nivelul de 300.000 după anul 1970, când piaţa muncii din SUA era mult mai mică.



Analişti estimează că publicarea acestor date nu va avea un impact asupra raportului privind rata şomajului în luna decembrie, care urmează să fie publicat vineri. Potrivit economiştilor intervievaţi de Reuters, rata şomajului a rămas nemodificată, la 4,1%, iar economia americană a creat 190.000 de locuri de muncă în luna decembrie, după un câştig de 228.000 de locuri de muncă în noiembrie.



Extrasele de la ultima reuniune de politică monetară organizată de Rezerva Federală în data de 12-13 decembrie, publicate miercuri, arată că oficialii băncii centrale americane sunt optimişti cu privire la perspectivele economiei şi ale pieţei muncii. Oficialii Fed cred că activitatea economică creşte într-un ritm solid, iar piaţa muncii continuă să se întărească.



Anul trecut, Rezerva Federală a majorat de trei ori dobânda de referinţă, iar prognozele pentru acest an mizează pe alte trei noi majorări.

