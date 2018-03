Supervulcanii nu sunt capabil sa distruga umanitatea!

Oamenii de stiinta americani au descoperit popoare din Africa de Sud au reusit sa supravietuiasca consecintelor tragice ale eruptiei supervulcanului Toba. Ceea ce inseamna ca umanitatea are sansa de a "ramane in viata" in cazul unei noi catastrofe similare.

Un grup de cercetatori de la Universitatea de stat din Arizona, condusi de arheologul Curtis W. Marean, au ajuns la concluzia ca eruptia muntelui indonezian Toba, in urma cu 74.000 de ani, nu a afectat existente celor care populau, in acele vremuri, Africa de Sud, scrie publicatia Nature.

In opinia oamenilor de stiinta, cenusa si praful vulcanic care s-au ridicat in atmosfera au antrenat o reducere considerabila a cantitatii de radiatii solare care ajung la sol si care s-a diminuat chiar si cu 90% in anumite locuri.

Cercetatorii au descoperit in solul litoralului sud-african, la 9.000 de kilometri de Toba, fragmente de roca vulcanica, formata din cenusa dupa eruptie, cand un important volum de aerosoli a fost aruncata in atmosfera

Analizand traseul prezentei umane in regiune, oamenii de stiinta au cosntatat ca locuitorii din Africa de Sud nu au fost afectati de eruptia vulcanului Toba si au ramas in zona. Ceea ce inseamna ca au reusit sa gaseasca suficiente resurse pentru a-si asigura nevoile de trai la malul marii, perimetrul transformat intr-un fel de oaza.