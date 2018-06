Sute de milioane de copaci, plantaţi în Pakistan pentru a limita efectele despăduririlor

Schimbarea este pe cât de radicală, pe atât de euforică: în jurul unităţii administrative Heroshah din Pakistan, dealurile, în trecut aride, sunt acum pline de verdeaţă până la linia orizontului. Sute de milioane de copaci au fost plantaţi în nord-estul Pakistanului pentru a lupta împotriva efectelor nocive ale despăduririlor, informează AFP.



Această sarcină uriaşă a necesitat mai multe campanii, în 2015 şi 2016, inclusiv mobilizarea unui număr de aproximativ 16.000 de muncitori zilieri. Peste 900.000 de eucalipţi au fost plantaţi la distanţe regulate în jurul acestei localităţi.



"Înainte, aici era doar pământ ars. Acum, locuitorii au aur verde în mâinile lor", a comentat Pervaiz Manan, care a prezentat jurnaliştilor fotografii de la faţa locului realizate înainte de această campanie, când monotonia peisajului arid era întreruptă doar de câteva tufişuri cu ierburi înalte.



"Plantaţiile de copaci au îmbunătăţit şi frumuseţea zonei. Însă ele controlează şi eroziunea, contribuie la limitarea efectelor generate de modificările climatice şi scad riscurile de inundaţii", a adăugat acelaşi agent forestier, care a coordonat programul de împădurire din Heroshah.



Având deja înălţimi de câţiva metri, eucalipţii, renumiţi pentru vivacitatea lor, vor fi toaletaţi peste câţiva ani, apoi vor fi lăsaţi să crească din nou.



"Copiii noştri, bunicii noştri şi văduvele noastre îşi vor primi partea lor de bani. Este un beneficiu uriaş pentru noi", a declarat, bucuros, Abjir Shah, unul dintre localnici. "Dealurile noastre au devenit utile", a mai spus el.



Peste 300 de milioane de copaci din 42 de specii au fost plantaţi în provincia Khyber-Pakhtunkhwa (KP) în cadrul programului intitulat "Billion tree tsunami" ("Tsunami-ul de 1 miliard de copaci"); 150 de milioane de arbori au fost încredinţaţi spre plantare unor persoane private; măsuri stricte de regenerare forestieră au permis apariţia unui număr de 730 de milioane de copaci noi. În total, peste 1 miliard de copaci există acum în această zonă, potrivit administratorilor programului.



În văile înalte din Swat, unde tăierile au fost masive între 2006 şi 2009, în timpul dictaturii talibanilor, multe pante montane au fost complet defrişate, iar pe altele mai există doar câţiva brazi.



"Transparenţă"



Interzise oamenilor şi animalelor pentru a evita ca acestea din urmă să devoreze tinerele plante apărute în urma polenizării, aceste zone sunt de acum acoperite cu o vegetaţie bogată, în mijlocul căreia cresc viitoarele conifere.



"Sunt atât de multe plante tinere, încât nu poţi să mergi fără să striveşti puieţii de brazi", a declarat Yusufa Khan, un alt agent forestier din KP, încântat de rezultatul programului de împădurire.



Acest veritabil "tsunami verde", ironizat iniţial din cauza obiectivelor sale considerate "nerealiste", a depăşit cu 60 de milioane pragul psihologic de 1 miliard de copaci, a remarcat Kamran Hussain, un director al WWF (World Wide Fund for Nature), auditor independent al proiectului.



"Suntem 100% încrezători că datele şi cifrele sunt corecte", a declarat pentru AFP, subliniind "transparenţa" unui program pentru care "toată lumea are acces online la toate informaţiile".



Reprezentanţii Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN) consideră că programul din Pakistan reprezintă "o adevărată reuşită pentru conservarea pădurilor".



Situaţia de la faţa locului este la antipozi faţă de aceea constatată în alte zone din Pakistan, unde suprafaţa forestieră este în mod notoriu insuficientă - doar 5,2% din suprafaţa totală, contra recomandării de 12% ce a fost formulată de ONU, potrivit autorităţilor.



În Garhi Bit, localitate din provincia sudică Sindh, a mai rămas în picioare un singur copac, care oferă puţină umbră micuţei moschei din acest sat.



"El reprezintă amintirea noastră despre zilele din trecut", spune Dad Mohammad, un agricultor în vârstă de 43 de ani. "Înainte, erau foarte mulţi copaci, de toate felurile. Dar, din cauza lipsei de apă, au început să se usuce, iar oamenii i-au tăiat pe toţi", a continuat el, arătând cu un gest larg o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi de culturi agricole, unde se afla în trecut o pădure.



"Dezastru"



Peste 60% din pădurile aflate de-a lungul cursurilor de apă din Sindh au dispărut în 60 de ani din cauza secării râurilor şi a tăierilor masive din anii 1980, a explicat Riaz Ahmed Wagan, un pădurar din această provincie, care vorbeşte despre existenţa unui veritabil "dezastru".



"După ce i-au tăiat, nu a mai existat nicio cale pentru a-i regenera", a adăugat el, regretând în acelaşi timp că problemele de mediu se află "mereu în partea de jos a listei cu programe ale guvernelor".



Noul "tsunami verde", ce a demarat în noiembrie 2014 şi se va încheia în iunie 2020, cu un buget de 169 de milioane de dolari, alocat integral de KP, a schimbat însă datele problemei. Provincia este administrată în prezent de principalul partid de opoziţie din Pakistan, PTI.



La începutul anului 2017, guvernul federal a lansat la rândul său programul "Pakistanul verde", ce vizează plantarea unui număr de 100 de milioane de copaci în această ţară în următorii cinci ani. Este un proiect mai puţin ambiţios, dar "mai integru", potrivit coordonatorului Ibrahim Khan. Mai mult de 25% din acest program era deja implementat la sfârşitul lunii aprilie.



"Nu este o competiţie. Nu ar trebui să facem din modificările climatice o miză electorală", a declarat pentru AFP Mushahidullah Khan, fost ministru pentru Modificări climatice.



Însă liderul PTI, carismaticul fost campion de crichet Imran Khan, este de altă părere. El a promis că va investi "masiv" în apărarea mediului înconjurător dacă partidul său va câştiga alegerile legislative, programate pe 25 iulie.



"Obiectivul numărul unu vizează 10 miliarde de copaci. Am plantat deja 1 miliard", a declarat el pentru AFP.



Rămâne de văzut dacă ideile sale vor impresiona electoratul pakistanez. Ahmad Rafay Allam, un avocat specializat în chestiuni ecologiste, se îndoieşte aşa stau lucrurile într-o ţară în care voturile merg, potrivit părerii sale, spre constructorii de infrastructuri. "Ar fi o premieră dacă un partid ar obţine voturi graţie unui proiect verde", a spus el.

AGERPRES