Sute de persoane au mărşăluit duminică la Hollywood în sprijinul victimelor hărţuirii sexuale

Sute de persoane au mărşăluit duminică la Hollywood în sprijinul victimelor hărţuirii şi agresiunilor sexuale - inspirate de campania #MeToo de pe reţelele de socializare, informează BBC şi DPA.



Marşul a avut loc pe fondul unui val de acuzaţii privind hărţuirile sexuale şi violurile care vizează mai multe persoane publice, după dezvăluirile cu privire la producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.



Protestatarii - în mare majoritate femei - au pornit din faţa Teatrului Dolby - locul unde are loc anual, începând din 2002, gala premiilor Oscar - şi au mers pe Hollywood Boulevard de-a-lungul "Walk of Fame" până la sediul CNN.



Potrivit DPA, mulţi dintre participanţi purtau tricouri de culoare roşie inscripţionate cu sloganurile "Take back the workplace" sau "#MeToo", în timp ce alţii aveau pancarte pe care se putea citi "No silence, no secrets, no shame" sau '#MeToo Survivors' March".



Producătorul-regizor Brett Ratner, scriitorul-regizor James Toback şi actorul Kevin Spacey sunt printre celebrităţile vizate de aceste acuzaţii formulate în cele mai multe cazuri de femei, dar şi de bărbaţi.



Săptămâna trecută, comicul Louis CK - o altă vedetă implicată în acest scandal - a recunoscut că acuzaţiile, potrivit cărora s-ar fi masturbat în faţa mai multor femei, sunt adevărate.



Acuzaţiile de hărţuire sexuală ce vizau anumite personalităţi au depăşit graniţele Hollywood-ului, ajungând în domenii precum politica şi sportul, şi au generat la nivel mondial campania #MeToo, cu ajutorul căreia femeile îşi împărtăşesc experienţele de hărţuire pe reţelele de socializare.AGERPRES