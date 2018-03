Sute de zboruri anulate la New York din cauza zăpezii

Mai multe sute de zboruri cu plecarea sau cu destinaţia pe aeroporturile din New York au fost anulate miercuri dimineaţa, înaintea unor importante căderi de zăpadă aşteptate în cursul acestei zile, informează AFP.



Un număr de aproximativ 470 de zboruri, adică 37% din umăr total prevăzut pentru ziua de miercuri, cu plecare sau destinaţie pe aeroportul internaţional JFK au fost anuale în jurul orei locale 09.00 (14.00 GMT), la fel ca şi 550 de zboruri, 44% din numărul total, pentru aeroportul internaţional Newark şi 485 de zboruri, 42% din numărul total, pentru aeroportul La Guardia, care deserveşte în principal destinaţiile americane, informează site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware.



Port Authority, agenţia care supervizează cele trei aeroporturi din New York, a fost criticată dur pentru haosul care a urmat după căderile de zăpadă de la începutul lunii ianuarie. De data aceasta, Port Authority a anunţat că a făcut stocuri de paturi pliante, pături şi lapte praf pentru bebeluşi.



Căderi de zăpadă cuprinse între 15 şi 25 de centimetri sunt aşteptate pentru oraşul New York în cursul zilei de miercuri, şi de până la 50 de centimetri pentru zonele rurale din statele New York, New Jersey şi Connecticut.



Cu toate acestea temperaturile sunt relativ blânde în New York (două grade Celsius) iar administraţie de meteorologie National Weather Service, prognozează zăpadă asociată cu inundaţii.



Şcolile publice din New York precum şi tribunalele şi serviciile publice funcţionează în mod normal miercuri.



Ultima furtună care a traversat nord-estul SUA vinerea trecută a făcut cel puţin cinci morţi, în principal din cauza căderilor de copaci provocate de vânturile violente.

AGERPRES