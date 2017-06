Tăriceanu despre vizita preşedintelui la Washington: Un eveniment deosebit de pozitiv; obiectivele să fie supuse unor dezbateri

Vizita pe care o va face preşedintele României la Washington este un eveniment "deosebit" de pozitiv, declară preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.



"În calitatea mea de preşedinte al Senatului României şi de preşedinte al partidului ALDE doresc să exprim aprecierea că vizita pe care o va face preşedintele României la Washington este un eveniment deosebit de pozitiv. Am speranţa că rezultatele întâlnirilor oficiale programate vor stimula pe termen mediu şi lung cooperarea pe multiple planuri dintre ţara noastră şi Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic", precizează Tăriceanu într-un comunicat remis duminică AGERPRES.



Potrivit preşedintelui Senatului, direcţiile majore ale politicii externe trebuie susţinute "indiferent" de componenţa majorităţii parlamentare, mai cu seamă în cazul celor aplicabile pe termene ce depăşesc ciclurile electorale, "pentru prestigiul şi credibilitatea României".



"Mergând pe această logică, consider că obiectivele, care vor rezulta pentru cele două părţi în urma întrevederilor oficiale de la Washington, vor trebui supuse unor dezbateri ample, mai cu seamă în cadrul democratic al Parlamentului, dar şi sub egida Administraţiei Prezidenţiale, pentru ca legitimitatea, continuitatea şi predictibilitatea deciziilor majore de politică externă pe termen mediu şi lung să fie mai presus de ciclurile electorale şi de orice partizanat politic intern", mai precizează Tăriceanu. AGERPRES