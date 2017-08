Tensiuni în creştere la graniţa dintre China şi India, în Himalaya

Trupele indiene şi chineze s-au ciocnit pentru scurt timp într-o zonă disputată din Himalaya, marţi, scrie The Guardian. Tensiunile dintre cele două ţări au crescut în urma conflictelor care au loc de două luni.

Trupele chineze au aruncat cu pietre în soldaţii indieni din apropierea Lacului Pangong, un obiectiv turistic major din regiunea montană pitorească Ladakh, marţi, confrom declaraţiilor Ministrului Apărării din India, Arun Jaitley. Acesta a spus că soldaţii Chinei au încercat de două ori să intre pe teritoriul Indiei, însă au fost împiedicaţi.

“A fost un incident minore. Au fost câteva pietre aruncate de pe partea Chinei, însă situaţia a fost adusă repede sub control.”, a declarat sub protecția anonimatului un oficial de la New Delhi pentru AFP.

Poliţia din nourdul Indiei, din regiuniel Jammu şi Kashmir, unde Ladkah este localizat, au declarat că astfel de incidente sunt destul de comune de-a lungul frontierei cunoscute sub numele de Linia de Control Efectiv. “Astfel de lucruri se întâmplă în fiecare vară, însă acesta a fost uşor prelungit şi mai serios, dar nu au fost folosite arme”, a spus o sursă din poliţie pentru AFP.

Ultimul incident a venit ca urmare a disputei care are ca subiect un platou stategic din Himalaya, aflat la mii de kilometri distanţă de locul în care sute de soldaţi indieni şi chinezi se află în conflict de mai bine de două luni.

Problemele de la graniţă au început în iunie, când soldaţii Chinei au început să extindă o şosea pe teritoriul Doklam, cunoscut ca “Donglang” în China. Zona este disputată de China şi Bhutan. India, un aliat apropiat al Bhutanului, a trimis trupe pentru a opri construcţiile proiectului, fapt care a determinat Beijingul să acuze India de violarea domiciliului aparţinând Chinei.

China a afirmat că India trebuie să îşi retragă trupele înainte să aibă loc orice negociere. India susţinând că ambele părţi trebuie să-şi retragă forţele împreună.

Platoul are o puternică semnificaţie strategică, oferind Chinei acces către “chicken’s neck” – o bucată mică de pământ care leagă partea de nord-est a Indiei de restul ţării.