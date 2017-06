Theresa May a folosit un limbaj licențios în timp ce se lăuda pentru curajul de a organiza alegeri

Premierul britanic Theresa May a folosit un limbaj fără perdea pentru a-şi susţine decizia de a organiza alegeri legislative la 8 iunie, în pofida sondajelor de opinie în scădere odată cu apropierea scrutinului, informează AFP şi presa din Marea Britanie.



Cu mai puţin de o săptămână până la alegeri, premierul a participat vineri seara la postul BBC la un duel televizat cu liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn, ambii fiind intervievaţi, în mod succesiv şi separat de public şi de un jurnalist.



În timpul unui moment delicat pentru şefa conservatoare a executivului britanic, ea a fost rugată să explice revenirile sale succesive asupra diferitor subiecte, începând de la decizia sa de a organiza acest scrutin în condiţiile în care înainte ea asigura că nu o va face.



"Aş fi putut rămâne în funcţie alţi câţiva ani şi să nu convoc alegeri. Am avut vână să o fac ('I had the balls (testicule in limbaj vulgar)) to call an election' în original), a declarat Theresa May, dând asigurări că nu are regrete, în pofida sondajelor care, chiar dacă dau în continuare Partidul Conservator învingător, sunt mult mai puţin favorabile decât în urmă cu câteva săptămâni.



"Singurul sondaj care contează este cel care va avea loc în ziua votului", a declarat ea, afirmând că doar Partidul Conservator va respecta "voia britanicilor ca Brexitul să reuşească"



Un alt moment dificil pentru premier l-a constituit o întrebare pusă de o tânără cu probleme psihice, care cu lacrimi în ochi a deschis un sistem de sănătate public incapabil să răspundă uman nevoilor sale. "Nu voi încerca să găsesc scuze pentru modul în care aţi fost tratată", a răspuns May, afirmând că doreşte să amelioreze detectarea de probleme mentale în şcoală.



În faţa aceluiaşi public, Jeremy Corbyn, apologet al stângii radicale şi pacifist convins, a fost ţinta unor întrebări insistente privind abordarea sa în ceea ce priveşte utilizarea armelor nucleare, refuzând să spună clar dacă este gata să folosească arma nucleară în cazul unui atac împotriva Marii Britanii.



"Consider ideea de a utiliza o armă nucleară rezultatul unui eşec al sistemului diplomatic mondial. Dacă o vom utiliza, milioane de oameni vor muri. Este ceva ce trebuie să luaţi în calcul. Voi decide în funcţie de circumstanţe", a răspuns el.AGERPRES