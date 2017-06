Theresa May anunţă că va forma noul guvern

Premierul conservator britanic Theresa May a primit vineri din partea Reginei Elisabeta a II-a mandatul de a forma un nou guvern în urma alegerilor anticipate.



Partidul Conservator a obţinut 318 mandate în Camera Comunelor, sub majoritatea absolută de 326 de mandate, dar va forma o majoritate cu ajutorul celor 10 parlamentari ai Partidului Democratic Unionist (DUP).

'Vom continua să lucrăm împreună cu prietenii şi aliaţii noştri din Partidului Democratic Unionist în special', a spus Theresa May într-o scurtă intervenţie în faţa presei după ce a primit din partea Reginei Elisabeta a II-a mandatul de a forma guvernul.



'Cele două partide ale noastre şi-au construit o relaţie puternică de-a lungul anilor şi aceasta îmi dă încredere că vom putea lucra împreună în interesul întregului Regat Unit', a adăugat premierul conservator.



Ea a insistat că de acum înainte energiile trebuie canalizate către un Brexit de succes şi că noul guvern pe care-l conduce va ghida ţara către acest obiectiv.

