Theresa May îndeamnă China să pună presiune pe Coreea de Nord

Theresa May a îndemnat China să intervină mai viguros în reducerea ambiţiilor Coreei de Nord privind lansările de rachete şi a numit Beijingul “cheia” pentru dezamorsarea tensiunilor, în momentul în care aceasta a sosit în Japonia, miercuri, pentru o vizită de trei zile, scrie The Guardian.

Discutând cu reporterii în avionul său privat în drum spre Kyoto, capitala antică a Japoniei, unde şi-a început vizita, May a refuzat de mai multe ori să excludă posibilitatea unei acţiuni militare împotriva Coreei de Nord.

Theresa May a repetat că Marea Britanie se concentrează în continuare pe eforturile internaţionale de a limita programul Phenianului, afirmând că vecinul Coreei şi, câteodată, aliatul acesteia, China, poate face mai multe să asiste.

Premierul britanic a numit lansarea rachetei, care a declaşat sirene de urgenţă pe măsură ce zbura peste nordul insulei japoneze Hokkaido, înainte să se rupă deasupra mării, ca fiind “scandaloasă” şi “o provocare”. În plus, a cerut preşedintelui Chinei, Xi Jinping, să facă mai multe în această privinţă.

“China are, cred, un rol cheie de jucat în termenii presiunii pe care o poate aduce”, a spus May. “I-am spus asta preşedintelui Xi, alţii au făcut-o de asemenea. Noi credem că China are un rol de jucat şi încurajăm China să facă tot ce poate pentru a pune presiune pe Coreea de Nord pentru a opri asta”.

Întrebată despre posibilitatea ca Marea Britanie să fie implicată în acţiuni militare sau în folosirea unor atacuri cibernetice pentru a neutraliza eforturile Coreei de Nord, May a reiterat necesitatea unei acţiuni comune. “Ce face Marea Britanie? Ceea ce facem este să muncim cu partenerii noştri internaţionali”, a spus aceasta. “Vrem să continuăm să punem presiune pe Coreea de Nord pentru a ne asigura că se abţin de la astfel de acţiuni. Şi vedem că cel mai bun mod prin care putem să facem asta este ca China să aducă presiune asupra Coreei de Nord”.

“Este vorba despre acel fel de presiune şi schimbare pe care China poate să le aducă. Cred că este un jucător cheie în asta. În termenii a ceea ce facem, încercăm să lucrăm cu partenerii noştri. Dar crucial, noi vedem China ca fiind cheia în asta”.