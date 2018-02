Theresa May și câțiva miniștri vor trasa „drumul spre Brexit” printr-o serie de discursuri

Premierul britanic Theresa May va susţine un discurs pe tema Brexit-ului în următoarele trei săptămâni, unul din cele câteva programate să fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de ieşire din Uniunea Europeană, transmite Reuters, citând presa britanică de duminică.



Londra speră să încheie un acord de tranziţie luna viitoare pentru a-şi netezi ieşirea din UE şi să ajungă la un acord comercial pe termen lung în cursul acestui an.



Cu toate acestea, Bruxellesul a avertizat săptămâna trecută că un acord de tranziţie nu este o certitudine şi că Londra trebuie să clarifice ce anume doreşte de la Uniunea Europeană.



După cum relatează BBC, guvernul May îşi propune să răspundă acestei solicitări printr-o serie de discursuri, denumite de echipa sa drept 'drumul spre Brexit' şi care vor fi pronunţate de membri importanţi ai cabinetului în următoarele săptămâni.



Discursul dnei May va defini relaţia de securitate pe care Marea Britanie o are în vedere cu Uniunea Europeană, în timp ce alţi membri ai cabinetului său se vor referi la drepturile lucrătorilor europeni, la relaţiile comerciale şi la descentralizarea puterii în interiorul ţării, indică BBC.



Ministrul de externe Boris Johnson, unul din principalii promotori ai Brexit-ului, va deschide seria printr-un discurs pe care îl va rosti miercuri, printre colegii săi care vor mai lua cuvântul aflându-se ministrul comerţului, Liam Fox, şi cel pentru Brexit, David Davis, menţionează aceeaşi sursă.



Ministrul de finanţe Philip Hammond, considerat cel mai proeuropean membru al cabinetului May, nu va ţine niciun discurs.

AGERPRES