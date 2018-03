Theresa May şi Donald Trump acuză Rusia de "suferinţa sfâşietoare" din Ghouta Orientală

Regimul sirian şi Rusia poartă "responsabilitatea covârşitoare pentru suferinţa umană sfâşietoare" din Ghouta Orientală, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May şi preşedintele american Donald Trump, a anunţat duminică Biroul premierului britanic, informează Reuters şi AFP.



Theresa May şi Donald Trump au purtat duminică o convorbire telefonică. "Ei au discutat despre Siria şi situaţia umanitară îngrozitoare din Ghouta Orientală. Ei au convenit că aceasta este o catastrofă umanitară şi că regimul sirian şi Rusia, în calitate de principal susţinător al regimului (de la Damasc), poartă responsabilitatea covârşitoare pentru suferinţa umană sfâşietoare" din această enclavă, subliniază Downing Street într-un comunicat.



Armata siriană "a avansat pe mai multe direcţii" în Ghouta Orientală, a anunţat duminică o sursă militară citată de agenţia siriană Sana.



Susţinut de aliatul rus, regimul lui Bashar al-Assad încearcă să recucerească acest ultimul fief al insurgenţilor aflat lângă capitală, (enclavă) unde circa 400.000 de civili se află sub asediu din 2013 şi trăiesc o gravă criză umanitară.



Consiliul de Securitate al ONU a adoptat la 24 februarie, cu unanimitate de voturi, o rezoluţie care cere aplicarea "fără întârziere" a unui armistiţiu de o lună în Siria, însă fără succes. Câteva zile mai târziu, un armistiţiu zilnic de cinci ore, menit să permită livrarea de ajutoare umanitare sau scoaterea de locuitori sau răniţi din enclavă, a fost decretat de Rusia, însă părţile beligerante s-au acuzat imediat reciproc de încălcarea acestuia.AGERPRES