Theresa May, sub presiunea Brexitului

Liderii de afaceri au avertizat-o pe Theresa May că “îşi pierd răbdarea” în ceea ce priveşte indecizia Guvernului în legătură cu Brexitul, în contextul în care cabinetul premierului Marii Britanii se află sub presiuni intense pentru a oferi nişte explicaţii clare în legătură cu relaţiile viitoare dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană, scrie The Guardian.

În ziua în care miniştrii cabinetului se pregăteau pentru una dintre cele două întâlniri cruciale pentru Brexit, Camera de Comerţ a Marii Britanii (BCC) a lansat o declaraţie în care se afirmă că “afacerile au nevoie ca cei aleşi să guverneze ţara să facă nişte alegeri”.

Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului, preşedintele BCC, Francis Martin, şi directorul general, Adam Marshall, afirmă că percepţia celor 75,000 de firme membre este într-o “continuă diviziune” la vârful Guvernului.

“BCC s-a abţinut să se implice în dezbaterile politice zgomotoase cu privire la forma soluţionării finale din ultimele luni. În schimb, am solicitat răspunsuri la multe întrebări practice cu care întreprinderile se confruntă acum”, se arată în scrisoare.

“Totuşi, afacerile au nevoie ca cei aleşi să ne guverneze ţara să facă unele alegeri – şi să ofere o declaraţie de intenţie clară şi fără echivoc. Percepţia printe întreprinderile atât mari, cât şi mici este una de continuă diviziune. Chiar şi printre firmele cele mai optimiste şi orientate către viitor – cele care văd oportunităţi în schimbări – răbdarea ajunge la final”.

Este de aşteptat ca subcomitetul pentru Brexit să abordeze problema graniţei cu Irlanda de Nord în prima întâlnire de două ore menită să clarifice abordarea Guvernului, înainte de discuţiile intense care vor urma în săptămânile următoare, mai scrie sursa citată.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Theresi May a afirmat că Brexitul nu s-a aflat printre temele discutate la întâlnirea săptămânală a cabinetului May.