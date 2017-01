Theresa May: Turcia trebuie să respecte drepturile omului şi statul de drept

Turcia trebuie să respecte drepturile omului şi principiile statului de drept după tentativa de lovitură de stat de anul trecut, a spus sâmbătă premierul britanic Theresa May în cursul vizitei pe care o efectuează la Ankara, unde se întâlneşte cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP şi Reuters.



Într-o declaraţie făcută reprezentanţilor presei după discuţiile din palatul prezidenţial, Theresa May s-a arătat "mândră" de faptul că Marea Britanie a fost solidară cu Turcia în demersurile de apărare a democraţiei pe durata puciului ratat din 15 iulie 2016.



"Acum este important ca Turcia să îşi apere democraţia prin menţinerea statului de drept şi respectarea drepturilor omului", a spus May.



La rândul său, Recep Tayyip Erdogan a declarat că în cursul întrevederii cu premierul britanic s-a discutat despre paşii concreţi pe care cele două ţări îi pot face în vederea cooperării în industria de apărare. Preşedintele turc şi-a exprimat speranţa ca valoarea schimburilor comerciale anuale dintre Turcia şi Marea Britanie să crească de la nivelul actual de 14,5 miliarde de euro la 18,7 miliarde de euro.



Theresa May face eforturi pentru a extinde relaţiile comerciale ale Regatului Unit cu parteneri din afara Uniunii Europene, în cadrul pregătirilor pentru Brexit.

Sursa - AGERPRES