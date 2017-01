Theresa May va declanşa Brexit-ul la 9 martie

Şefa guvernului britanic, Theresa May, va declanşa Brexit-ul, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, la 9 martie, dată ce coincide cu desfăşurarea Consiliului European din Malta, a informat marţi cotidianul The Times, citat de EFE.



May doreşte ca legislaţia prin care se permite declanşarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care dă startul negocierilor oficiale privind ieşirea unei ţări din UE, să fie aprobată de parlamentul de la Londra la 7 martie, adaugă sursa citată.



Şefa guvernului britanic declarase până acum că va activa articolul 50 cel mai târziu până la 31 martie, însă luni guvernul a comunicat Camerei Lorzilor (camera superioară) că doreşte ca proiectul de lege să fie aprobat la 7 martie, mai scrie The Times.



Deputaţii britanici dezbat marţi şi miercuri, în Camera Comunelor (camera inferioară), proiectul de lege care autorizează invocarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, după ce justiţia britanică a decis săptămâna trecută că executivul are nevoie de acceptul parlamentului pentru a declanşa Brexit-ul. După aceea, proiectul va intra în faza comisiilor, ceea ce va permite partidelor de opoziţie să facă amendamente la textul legislativ. Camera Comunelor ar putea adopta proiectul la 9 februarie, după care va intra - cel mai probabil la 20 februarie, după o săptămână de vacanţă parlamentară - în Camera Lorzilor. Totuşi, acest calendar ar putea fi modificat dacă şi membrii Camerei Lorzilor vor aduce amendamente la proiectul de lege.



The Times scrie că liderii europeni, aflaţi încă în formatul de 28 de membri, se vor reuni la 9 martie în Malta, ceea ce-i va oferi ocazia lui May să comunice activarea articolului 50. Cu o zi înainte, la 8 martie, ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, va prezenta în parlamentul de la Londra bugetul de stat. Potrivit cotidianului citat, guvernul britanic a dat dovadă de prudenţă atunci când s-a pus problema să decidă calendarul Brexit-ului, dat fiind că la 25 martie se marchează a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană, precursoarea Uniunii Europene de astăzi.



Textul dezbătut marţi şi miercuri în parlamentul britanic este intitulat "Proiect de lege al Uniunii Europene (notificarea retragerii)", iar în document se menţionează că se doreşte să i se acorde lui May 'dreptul de a putea notifica, în virtutea articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, intenţia Marii Britanii de a se retrage din UE'. Odată declanşate negocierile oficiale, este de aşteptat ca Marea Britanie să iasă din UE în primăvara lui 2019. AGERPRES