Theresa May vrea să organizeze alegeri anticipate

Premierul britanic Theresa May a făcut apel marţi la organizarea de alegeri legislative anticipate pentru data de 8 iunie, estimând că aceasta este singura cale de a garanta stabilitatea politică pentru viitorii ani în timp ce Londra negociază ieşirea din Uniunea Europeană, relatează Reuters şi AFP. ''Am convenit că guvernul ar trebui să convoace alegeri anticipate care să aibă loc pe 8 iunie'', a afirmat dna May într-o declaraţie surpriză din faţa biroului său din Downing Street, după o reuniune a cabinetului.



Pentru a valida organizarea scrutinului, dna May trebuie să obţină acordul parlamentului cu o majoritate de două treimi. Opoziţia laburistă are, teoretic, puterea de a bloca iniţiativa, dar liderul său Jeremy Corbyn a lăsat să se înţeleagă în cele din urmă că nu se va opune alegerilor anticipate.



Şefa guvernului conservator, în funcţie de mai puţin de un an, caută să profite de slăbiciunea extremă a laburiştilor în sondaje pentru a-şi întări mandatul şi majoritatea sa printr-un vot popular înainte de negocierile dificile privind ieşirea din UE. Ea a preluat frâiele executivului de la Londra fără să fie aleasă, la câteva zile după referendumul din 23 iunie 2016, în cadrul căruia britanicii s-au pronunţat cu un procent de aproape 52 % pentru Brexit, determinându-l pe predecesorul său, David Cameron, să demisioneze.



Viitoarele alegeri legislative la termen erau prevăzute pentru 2020. Dar, Theresa May, a cărei popularitate se află într-un moment de vârf, consideră că este un moment bun de a încerca să-şi întărească legitimitatea şi să aibă întreaga libertate de acţiune în timp ce începe o perioadă de doi ani de discuţii cu UE pentru a negocia o separare care se anunţă dureroasă.



Agerpres scrie că Theresa May a declanşat oficial procesul de ieşire din UE pe 22 martie, la nouă luni după referendum, deschizând calea a doi ani de negocieri pentru a desface legăturile create timp de 44 de ani între Regatul Unit şi Uniunea Europeană.