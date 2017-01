Toate referirile legate de schimbările climatice, șterse de pe site-ul Casei Albe la doar 2 minute după de Trump a fost învestit

La doar cateva minute dupa ce Donald Trump a preluat, vineri, prerogativele puterii de la Washington, de pe site-ul oficial al Casei Albe au disparut aproape toate referirile legate de schimbarile climatice, cu exceptia celor ce fac parte din angajamentul lui Trump de a elimina toate politicile pentru salvarea mediului initiate de administratia Obama, care dispuneau de o pagina de internet rezervata, bogata in informatii, conform publicatiei New York Times, citata de Agerpres.



Aceasta eliminare a subiectului incalzirii globale de pe site-ul Casei Albe nu este ceva surprinzator pentru Trump. Ea face parte din transformarea prin care a trecut site-ul whitehouse.gov, din care au fost excluse si paginile legate de personalul administratiei Obama si de politicile initiate de fostul presedinte. Printre aceste pagini se numara si cea dedicata minoritatilor sexuale. De asemenea, contul oficial de Twitter al Casei Albe si-a schimbat utilizatorul, iar Donald Trump poate incepe sa posteze mesaje sub pseudonimul POTUS (acronimul de la President of the United States).



Modificarea site-ului Casei Albe este insa reprezentativa pentru diferentele dintre actualul si fostul presedinte al SUA, noteaza publicatia citata. Iar pentru sustinatorii politicilor impotriva incalzirii globale aceasta schimbare reprezinta primul semn concret ca Trump ramane, la fel ca si in campania electorala, sceptic cu privire la realitatea schimbarilor climatice provocate de activitatea umana si, in acelasi timp, hotarat sa blocheze politicile menite sa stopeze acest proces.



Unii oameni de stiinta americani se tem ca noul presedinte al SUA nu se va opri doar la stergerea mentiunilor legate de schimbarile climatice de pe site-ul Casei Albe, ci ar putea decide si stergerea datelor legate de acest proces de pe toate serverele federale. Guvernul SUA dispune de cea mai importanta baza de date cu privire la incalzirea globala din lume, iar oamenii de stiinta se tem ca aceste date vor fi sterse in timpul administratiei Trump.



Dupa ce Trump a castigat alegerile, aproximativ 50 de oameni de stiinta de la diferite universitati americane s-au oferit sa salveze aceste date adunate de agentiile guvernamentale Environmental Protection Agency (EPA), NASA, NOAA si de United States Geological Services (USGS). Actiunea acestor oameni de stiinta beneficiaza de sprijinul organizatiei nonprofit 314 Action (denumita dupa primele trei numere ale conceptului matematic Pi) care are drept obiectiv sa faca stiinta cat mai accesibila publicului larg.



"Guvernul a facut o treaba excelenta adunand si pastrand date despre schimbarile climatice pe serverele diferitelor agentii guvernamentale", a comentat Shaughnessy Naughton, fondatoarea organizatiei 314 Action. "Suntem ingrijorati ca aceste date ar putea sa nu mai fie accesibile publicului si apoi, in al doilea rand, suntem ingrijorati ca nu vor mai fi adunate noi date. Este mult mai usor sa dezminti ca ar exista un proces de schimbare climatica atunci cand nu mai exista noi date", a adaugat ea.