Tragedie la o nuntă în India: 24 de morţi în urma prăbuşirii unui zid

Douăzeci şi patru de persoane, inclusiv patru copii, şi-au pierdut viaţa miercuri seara în urma prăbuşirii unui zid în timpul unei petreceri de nuntă în vestul Indiei, a anunţat joi poliţia, potrivit AFP.



Invitaţii la nuntă s-au adăpostit de o furtună într-o cabană din apropierea zidului, când acesta a căzut, a declarat un responsabil al poliţiei locale. Alte 26 de persoane au fost rănite, între care 15 grav. "Zidul şi adăpostul adiacent s-au prăbuşit din cauza unei furtuni", a explicat şeful poliţiei din districtul Bharatpur, în estul statului Rajasthan, unde s-a produs dezastrul.



Potrivit Press Trust of India, tarabe cu produse alimentare erau sprijinite de acest zid, care avea o înălţime de aproximativ patru metri şi o lungime de 27 de metri. "Am lucrat toată noaptea", a declarat un reprezentant al echipelor de salvare care au sosit la locul tragediei. "Am încercat să salvăm cât mai mulţi oameni, a fost oribil", a mai spus el.



Poliţia a deschis o anchetă şi unul dintre managerii localului a fost arestat sub suspiciunea de omucidere din neglijenţă, potrivit unei surse judiciare locale. "Vom încerca să stabilim dacă proprietarii aveau licenţă de funcţionare valabilă. Dacă nu, o acţiune corespunzătoare va fi iniţiată", a indicat un judecător presei, anunţând daune de 50.000 de rupii (775 de dolari) pentru familiile fiecăruia dintre cei decedaţi.



Rajasthan este unul din statele cele mai marcate de secetă în India. Cu toate acestea, furtuni sunt frecvente în timpul lunilor când temperatura este mai ridicată.

