Traieste de 22 de ani intr-un castel de .... nisip VIDEO

Marcio Mizael Matolias are 44 de ani, din care jumatate i-a trait in castelul sau de nisip, inconjurat de carti si undite de pescuit. Resedinta pe care si-a stabilit-o pe plaja Barra da Tijuca din Rio de Janeiro.

"Regele nisipurilor", cum s-a autointulat Matolias, se considera un om fericit si spune ca nu isi poate imagina o altfel de viata. El este intotdeauna pregatit sa se lase fotografiat pe tronul sau de nisip, cu o coroana pe cap si cu un sceptru in mana.

"Mi-am petrecut copilaria in Golful Guanabara si intodeauna am locuit langa plaja. Oamenii platesc sume uriase pentru o casa pe malul marii, dar eu nu am conturi. In schimb, am o viata minunata", afirma Matolias.

Cum "regele" nu are servitori, el se ocupa singur de intretinerea castelului sau, fie ca e vorba de mici reparatii sau de intarirea peretilor deteriorati. Matolias organizeaza, de asemenea, excursii prin palatul sau, pentru a demonstra ca nu se prabuseste.

Viata regala pe plaja are un singur neajuns: este groaznic de cald, recunoaste Matolias. "Nisipul inmagazineaza toata caldura si sunt nopti cand nu se poate dormi inauntru. In astfel de situatii, apelez la ajutorul unui prieten, care-mi ofera gazduire. Incerc, totusi, sa nu lipsesc foarte mult, chiar daca trebuie sa ma culc afara, langa apa, sub cerul liber", a adaugat "regele Marcio".

