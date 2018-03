Trecutul intunecat al celei dorita de Trump sa conduca CIA

Gina Haspel are 61 de ani. Este un veteran al spionajului american si o mare parte din informatiile legate de viata personala sunt inaccesibile opiniei publice.

In cei 33 de ani de cariera la CIA, Haspel a lucrat sub acoperire, atat acasa, cat si in strainatate, in special la Londra. Sub mandatul presedintelui George Bush jr, s-a ocupat de inchisorile secrete ale SUA, scrie BBC.

Nu se stie daca a participat personal la interogatorii, catalogate de numerosi activitisti americani ai drepturilor omului drept torturi, dar, conform informatiilor publice, decizia de distrugere a inregistrarile acestor discutii i-a apartinut. Sunt fapte si pete intunecata din biografia primei femei din istoria CIA, nominalizata pentru sefia institutiei, care nu vor scapa atentiei comisiei senatoriale pentru servicii speciale.

Imitare inecului, una dintre metodele folosite de CIA pentru obtinerea informatiilor dorite a devenit o problema spinoasa pentru CIA dupa ce comunitatea internationala a aflat de existenta inchisorilor secrete ale SUA. In 2009, presedintele Barack Obama a refuzat ca angajatii CIA implicati in programele de interogare, sa fie anchetati penal. Tot el a interzis folosirea torturii.

Sapte ani mai tarziu, in 2016, in timpul campaniei sale electorale, Donald Trump, s-a declarat dispus nu numai sa repuna in drepturi "imitatia inecarii", dar si "ceva mai rau". In 2017, intrebat in cadrul audierilor senatorilor, daca va recurge la astfel de mijloace in cazul in care va ajunge sa conduca CIA, Mike Pompeo a raspuns: "Fireste ca nu!".

Expertii americani sunt de parere ca Haspel va avea parte multe discutii lungi si neplacute cu senatorii pe aceasta tema. Desi este indoielnic faptul ca va putea raspunde public la toate intrebarile referitoare la torturi si inchisori secrete - informatiile sunt inca secretizare, iar audierile sunt deschise pentru public si presa.