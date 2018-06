VIDEO - Trei vulcani în activitate menţin Guatemala în stare de alertă

Trei vulcani din Guatemala, inclusiv Fuego (Vulcanul de Foc), care a intrat în faza de erupţie în urmă cu două săptămâni, făcând 110 victime şi 197 de dispăruţi, au proiectat în atmosferă coloane de cenuşă şi de lavă, vineri, menţinând în stare de alertă locuitorii şi autorităţile din această ţară, informează AFP.



Alături de Fuego, activitatea vulcanului Pacaya, aflat la o distanţă de 30 de kilometri faţă de capitală, Ciudad de Guatemala, şi cea a vulcanului Santiaguito, aflat la o distanţă de 110 kilometri spre vest, au cunoscut o accentuare considerabilă, potrivit unui raport publicat de Institutul de vulcanologie (Insivumeh).



Aceeaşi instituţie a recomandat Coordonatorului naţional pentru reducerea catastrofelor (Conred) să rămână în stare de alertă, întrucât Vulcanul de Foc şi Santiaguito pot să determine lahare (scurgeri de noroi şi de sedimente vulcanice), care pot să distrugă tot ce le apare în cale.



Raportul publicat de Insivumeh precizează că Vulcanul de Foc a înregistrat în fiecare zi între cinci şi şapte explozii slabe şi moderate, care expulzează în aer coloane de cenuşă ce ajung până la o înălţime de 1.000 de metri deasupra craterului şi provoacă apoi alunecări de teren şi de sedimente vulcanice.



Santiaguito are o activitate vulcanică similară, în timp ce Pacaya expulzează la rândul lui în aer coloane de cenuşă, iar un veritabil râu de lavă incandescentă curge într-un ritm lent de-a lungul uneia dintre pantele sale.



Pe 3 iunie, Vulcanul de Foc a semănat moarte şi dezolare în Guatemala, în special în localitatea San Miguel los Lotes, unde echipele de salvare caută în continuare trupurile numeroşilor rezidenţi daţi dispăruţi după ce au fost prinşi sub tone de dărâmături. Însă operaţiunile de căutare sunt frecvent suspendate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, care duc la creşterea riscului de producere a unor alunecări de teren.AGERPRES

