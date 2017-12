Trenuri "fara pilot" in metroul din Beijing!

La metroul din Beijing a fost data in exploatare prima linie cu trenuri fara pilot complet automatizate, a anuntat televiziunea publica din China.

Noua linie a metroului capitalei chineze se intinde pe o distanta de 14,4 kilometri, facand legatura intre cartierul periferic Yanshan si statia Fangshan, unde pasagerii pot schimba trenul pentru a ajunge in centrul orasului.

In total, noul traseu numara noua statii. Trenurile complet automatizate de productie chineza pot dezvolta o viteza de 80 de kilometri pe ora.

Pentru orice eventualitate, trenul va fi insotit in permanenta de un masinist, gata sa intervina in situatii extraordinare. Astfel de trenuri nu sunt o noutate in China, dar respectivele garnituri au fost concepute si fabricate in tara.