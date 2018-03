Trump l-a inlocuit pe Rex Tillerson de la sefia diplomatiei SUA

Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că Rex Tillerson a fost înlocuit la conducerea Departamentului de Stat de către Mike Pompeo, până în prezent directorul CIA, informează agenţiile internaţionale de presă.

'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treabă fantastică ! Îi mulţumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa ! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel şi prima femeie desemnată. Felicitări tuturor !', a scris Trump pe Twitter.

In urma cu cateva zile, Rex Tillerson si-a anulat mai multe intalniri prevazute in agenda de lucru, evocand o stare acuta de oboseala. Pe de alta parte, decizia lui Trump survine in contextul noului scandal izbucnit intre Occident si Rusia dupa otravirea, in Marea Britanie, a unui fost agent GRU care lucra si pentru serviciile britanice, dar si dupa ce presedintele Statelor Unite a acceptat o intalnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un.