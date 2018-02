Trump pare conciliant, dar pregătește ceva

Aflat la cel mai scăzut nivel în sondaje, sub amenințarea anchetei asupra amestecului Rusiei în campania sa electorală, președintele Donald Trump a susținut, marți seară, primul său discurs privind „Starea Națiunii”, urmărit în direct de aproape 40 de milioane de telespectatori. La capătul primului an de când se află la putere la Casa Albă, el s-a străduit să adopte un ton conciliant și a părut să întindă o mână democraților, în contextul unor controverse care au divizat profund societatea americană. „Împreună, să construim o Americă sigură, puternică şi mândră”, și-a început Trump discursul, susținut timp de o oră și douăzeci de minute în fața celor două Camere ale Congresului SUA, reunite în ședință solemnă. Anunțând că au fost create 2,4 milioane de locuri de muncă, iar rata șomajului a scăzut spectaculos de când a venit la Casa Albă, Trump a declarat că nu a fost niciodată un moment mai bun pentru a trăi visul american, iar era capitulării economice s-a încheiat. La numai un an de la discursul său inaugural, în care transmitea un mesaj apocaliptic despre „carnajul american”, președintele a susținut că administrația sa „construiește o țară sigură, puternică și mândră” și a întins o mână rivalilor săi democrați, pe care i-a chemat să lucreze alături de el. „Vreau să vă vorbesc despre tipul de ţară care vom deveni. Noi toţi, împreună, ca o singură echipă, un singur popor şi o singură familie americană”, a afirmat preşedintele, acuzat frecvent că sporeşte tensiunile interne cu replicile sale zeflemitoare și dispreţuitoare şi cu retorica sa conflictuală. Într-un discurs sărac în anunțuri și direcții de acțiune, Trump a cerut Congresului să sprijine un plan de investiţii de cel puţin 1.500 de miliarde de dolari pentru a dezvolta infrastructura, una dintre promisiunile sale de campanie. Apoi, el și-a reafirmat intenția de a înăspri politica de imigraţie, afirmând că frontierele prea permeabile ale SUA au costat „numeroase vieţi”. „Timp de decenii, frontierele deschise au permis drogurilor şi grupărilor criminale să se reverse peste comunităţile noastre cele mai vulnerabile. Acestea au permis milioanelor de muncitori prost plătiţi să intre în concurenţă pentru locuri de muncă şi salarii cu americanii cei mai săraci”, a spus el. În acest context, Trump a anunţat și anularea programului loteria vizelor.

Era capitulării economice s-a încheiat

Era capitulării economice s-a încheiat, a mai precizat Trump în discursul său, adăugând că SUA se aşteaptă ca relaţiile comerciale internaţionale să fie corecte şi să se bazeze pe reciprocitate. „Într-un final, America a schimbat pagina unor decenii marcate de tranzacţii comerciale necinstite care ne-au sacrificat prosperitatea. Era capitulării economice s-a încheiat. De acum înainte, ne aşteptăm ca relaţiile comerciale să fie corecte şi bazate pe reciprocitate”, a afirmat Trump. „Pe măsură ce reconstruim puterea şi încrederea Americii acasă, ne redobândim, de asemenea, puterea şi poziţia în afara graniţelor. În întreaga lume, ne confruntăm cu regimuri necinstite, cu grupări teroriste şi cu rivali precum China şi Rusia, care reprezintă provocări pentru interesele, economia şi valorile noastre”, a mai spus el.

„Dolarii de asistenţă americană pentru străinătate servesc intereselor noastre şi merg doar către prietenii SUA”.

Donald Trump