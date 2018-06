Trump si Putin se vor intalni degeaba!

Kremlinul si Casa Alba se pregatesc pentru intalnirea dintre presedintii Vladimir Putin si Donald Trump, dar nici una dintre parti nu crede ca summitul va permite realizarea de progrese in relatiile dintre Rusia si SUA, scrie Financial Times.

Desi Moscova se straduieste de 18 luni sa obtina aceasta intalnire, Kremlinul nu isi pune mari sperante. "Cu Trump e mai bine sa fii prudent. Totusi, simpla intrevedere poate fi considerata un progres. Daca vor reusi sa convina macar un singur punct de pe ordinea de zi, va fi o adevarata victorie", a comentat pentru FT o sursa din interiorul administratiei ruse.

In opinia interlocutorului cotidianului economic, "este inutil sa obligi niste oameni sa vorbeasca unii cu altii, daca nu vor decat sa latre. Dar daca ambele parti vor intelege necesitatea dialogului, va fi si asta un progres".

Expertii sunt pesimisti, sustinand ca, pe fondul sanctiunilor americane impotriva Rusiei din cauza actiunilor ei in Ucraina, dar si a anchetei vizand ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2018, Trump nu va reusi sa ajunga la vreun acord mai important cu Putin. "Trump a indulcit treptat loviturile sale si nu si-ar fi dorit absolut deloc sa il critice pe Putin", afirma Andrew Weiss, vicepresedintele fundatiei Carnegie.

"Cred ca scopul este mai degraba sa creeze cat mai mult zgomot, decat sa urneasca lucrurile din loc pe anumite segmente ale relatiilro dintre Rusia si SUA", estimeaza analistul. Parere sustinuta, de altfel, si la Kremlin. "Nu cred ca vom realiza cine stie ce intelegeri, ceva extraordinar. Este mai degraba o demonstratie", a declarat interlocutorul FT.

"Trump ar putea incerca o intelegere aparent importanta. Vom primi promisiuni evazive din partea lui Putin in privinta Ucrainei in schimbul unei restrangeri unilaterale a sanctiunilor sau a unei tentative intentionate a presedintelui SUA de a crea probleme la summitul NATO. Lui Putin i s-ar putea propune o colaborare pe linie de securitate in afara NATO", crede un fost angajat al Departamentului de stat.