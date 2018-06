Trump spune că întâlnirea cu liderul de la Phenian a fost un succes

Foto: Departametul de Stat / Cas

Preşedintele american Donald Trump susţine că şi-a creat o "legătură foarte specială" cu "foarte inteligentul" lider nord-coreean Kim Jong Un, relatează marţi Reuters, după summitul istoric al celor doi şefi de stat desfăşurat în Singapore.



Deşi summitul marchează doar începutul unui proces diplomatic, ar putea duce la o schimbare pe termen lung a peisajului de securitate din Asia de nord-est, aşa cum vizita lui Richard Nixon de la Beijing din 1972 a condus la transformarea Chinei, notează Reuters.



Înainte de semnarea documentului "cuprinzător", aşa cum îl anunţase Trump, Kim a afirmat că a fost o întâlnire istorică şi cei doi au "decis să lase trecutul în urmă". "Lumea va vedea o schimbare majoră", a promis el.



Trump - care declarase cu câteva zile înainte de summit că va şti din primul minut dacă interlocutorul său are intenţii serioase şi va acţiona în consecinţă - a mărturisit la rândul său că şi-a creat o "legătură foarte specială" cu acesta şi că relaţia cu Coreea de Nord se va schimba.



"Oamenii vor fi foarte impresionaţi şi mulţumiţi şi ne vom ocupa de o problemă foarte periculoasă pentru lume", a spus Trump.



Întrebat dacă îl va invita pe Kim la Casa Albă, el a răspuns: "Da, absolut".



Potrivit preşedintelui american, liderul nord-coreean este "foarte inteligent" şi un "negociator foarte dur". "Am aflat că este un om foarte talentat. Am mai aflat şi că îşi iubeşte foarte mult ţara", a adăugat Trump.