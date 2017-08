Tudose cere revocare consulului de la Lisabona după ce 100 de români au rămas blocați pe aeroport

Alina-Oana DOCIU

Premierul Mihai Tudose anunţă că a cerut revocarea consulului României la Lisabona pentru modul deficitar în care a gestionat situaţia turiştilor români blocaţi în aeroportul din capitala Portugaliei, precizând că speră ca situaţia acestora să fie rezolvată în cel mai scurt timp posibil.



"Am luat legătura cu turiştii români blocaţi pe aeroportul din Lisabona, cu autorităţile guvernamentale din Portugalia şi cu MAE şi sper să rezolvăm situaţia în cel mai scurt timp posibil. Am primit promisiuni că, în intervalul 17,00 - 17,30, o aeronavă TAP, cu turiştii români, va decola din Lisabona. În caz contrar, avem pregătită o aeronavă TAROM să-i aducem acasă. Nu în ultimul rând, am cerut revocarea consulului României la Lisabona pentru modul deficitar în care a gestionat situaţia", a scris Tudose, luni, pe Facebook.



Potrivit şefului Executivului, rolul unui consul este să protejeze în statul de reşedinţă interesele cetăţenilor români şi să acorde ajutor şi asistenţă.



"Ne pare rău pentru faptul că 100 de cetăţeni români nu au avut parte de asistenţa corespunzătoare din partea statului român. Sper ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, iar pe viitor toţi cei în măsură să prevină apariţia unor astfel de situaţii neplăcute să îşi facă datoria aşa cum trebuie", a mai spus Tudose.



Surse guvernamentale au declarat, luni dimineaţă, pentru AGERPRES, că premierul Tudose a decis rechemarea Alinei Dociu din postul de consul al României la Lisabona. Conform acestora, şeful Executivului este nemulţumit de modul în care a fost gestionată situaţia mai multor turişti români care ar fi rămas blocaţi la Lisabona, după ce două curse TAP Portugal Lisabona - Bucureşti şi retururile lor au fost anulate. AGERPRES