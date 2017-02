Turiştii britanici nu vor beneficia de eliminarea tarifelor de roaming după Brexit

Turiştii britanici vor continua să plătească tarife de roaming atunci când vor călători în Uniunea Europeană, după Brexit, chiar dacă în UE aceste tarife vor fi eliminate încă din luna iunie 2017, potrivit unui document al Parlamentului European, consultat de cotidianul britanic The Guardian.



Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunţat că a ajuns la un acord cu privire la eliminarea tarifelor de roaming începând cu 15 iunie 2017.



Cu toate acestea, The Guardian susţine că, potrivit unui document elaborat de Comisia pentru industrie, cercetare şi energie din Parlamentul European, turiştii britanici nu vor beneficia de această reducere după 2019, când ţara lor ar urma să iasă din Uniunea Europeană.



"Prevederea (EU) No 531/2012 nu se va aplica şi Marii Britanii, afectând afacerile şi călătoriile spre şi dinspre Marea Britanie", se arată în documentul menţionat, care adaugă că va fi nevoie de unele aranjamente tranzitorii.



Unii operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, precum Three şi Tesco Mobile, au eliminat deja tarifele de roaming pentru utilizatorii care călătoresc în anumite state europene.



Dacă Guvernul de la Londra nu va ajunge la un acord cu UE, consumatorii britanici aflaţi peste hotare vor plăti din nou tarife mai mari în viitor. AGERPRES