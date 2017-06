Tusk/Brexit: Oferta premierului Theresa May 'riscă să agraveze situaţia' europenilor în Marea Britanie

Propunerile premierului britanic Theresa May cu privire la drepturile cetăţenilor europeni în Marea Britanie după ieşirea acestei ţări din Uniunea Europeană sunt sub aşteptările noastre şi riscă să agraveze situaţia europenilor de pe teritoriul britanic, a avertizat vineri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, la finalul Summitului UE desfăşurat joi şi vineri la Bruxelles, potrivit AFP şi DPA.



''Prima mea impresie este că oferta Regatului Unit este sub aşteptările noastre. Drepturile cetăţenilor sunt prima prioritate a UE cu 27 de membri în negocierile cu Regatul Unit, care s-au deschis oficial luni, la Bruxelles'', a subliniat Tusk într-o conferinţă de presă după reuniunea liderilor statelor membre ale UE.



La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat că oferta Londrei constituie 'un pas, dar acest pas nu este suficient'.



El a adăugat că nu îşi poate imagina ca în supravegherea respectării drepturilor cetăţenilor UE în perioada post-Brexit să nu fie implicată Curtea de Justiţie a UE.



Premierul britanic Theresa May a afirmat vineri, la Bruxelles, că oferta adresată cu o zi în urmă la summitul de la Bruxelles cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene de a locui în Marea Britanie după Brexit este una 'foarte corectă şi foarte serioasă', detalii suplimentare urmând să fie prezentate de guvernul său pe 26 iunie.



''Noaptea trecută am fost foarte încântată să pot prezenta ceea ce este o ofertă foarte corectă şi foarte serioasă pentru cetăţenii Uniunii Europene care trăiesc în Marea Britanie, iar guvernul va prezenta propuneri mai detaliate luni. Vreau să-i asigur pe toţi acei cetăţeni ai UE care se află în Marea Britanie, care şi-au construit vieţile şi căminele în Marea Britanie, că niciunul nu va trebui să plece. Nu vom vedea familii despărţite'', le-a declarat Theresa May reporterilor, înaintea celei de-a doua zile a summitului de la Bruxelles.



Potrivit unei surse guvernamentale citate de Reuters, Londra propune concret acordarea unui 'statut definitiv' cetăţenilor UE, oferind dreptul la o şedere permanentă, cu condiţia ca ei să fi trăit cinci ani în Marea Britanie. Oferta include tratament egal cu cetăţenii britanici, în ceea ce priveşte îngrijirile medicale, educaţia, ajutoarele sociale şi pensiile, potrivit Reuters.



Acordul trebuie să fie 'reciproc', pentru a oferi aceleaşi garanţii britanicilor care locuiesc într-unul din celelalte 27 de state membre ale UE, a adăugat sursa guvernamentală, iar Londra speră să găsească un acord în acest sens 'cât mai repede posibil'. AGERPRES