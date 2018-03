UE face apel la Bosnia să-și modifice legislația privind corupția și criminalitatea

Uniunea Europeană a făcut apel miercuri la Bosnia să-şi modifice legislaţia privind lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei şi s-o alinieze la standardele internaţionale, avertizând că nerespectarea acestor cerinţe va afecta progresele ţării pe calea către aderarea la UE, relatează agenţia Reuters.



Săptămâna trecută, autorităţile din Bosnia i-au transmis preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un chestionar complet privind disponibilitatea Bosniei de a adera la blocul comunitar, sperând că acest lucru o va ajuta să obţină statutul de ţară candidată la UE la sfârşitul acestui an.



Statul de drept şi lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei figurează printre cerinţele cheie ale UE pentru ţările din Balcanii de Vest care aspiră să adere la blocul comunitar.



UE a făcut cunoscut că este preocupată în legătură cu faptul că parlamentarii bosniaci nu au reuşit să armonizeze codul de procedură penală cu o decizie juridică importantă care cere ''o supraveghere şi o folosire'' mai stricte a măsurilor speciale de investigaţie.



Respectivele măsuri se referă la folosirea de personal al poliţiei sub acoperire, interceptarea comunicaţiilor, supravegherea şi folosirea de informatori, şi trebuie să asigure un echilibru între dreptul la viaţa privată şi securitatea ţării.



Ministerul bosniac de Interne a adus amendamente la lege, dar UE a indicat că ele sunt insuficiente şi nu îndeplinesc cerinţele pentru o luptă mai intensă împotriva criminalităţii.



''Dacă legiuitorul adoptă doar soluţii parţiale sau Curtea Constituţională respinge prevederile existente ca fiind neconstituţionale, atunci procurorii bosniaci vor fi privaţi de unul dintre instrumentele majore de a lupta eficient împotriva celor mai grave infracţiuni'', a avertizat delegaţia Comisiei Europene din Bosnia într-un comunicat.



''Acest lucru va fi considerat un pas nefavorabil în perspectiva viitoarei opinii privind cererea Bosniei de aderare la UE'', se mai spune în comunicat.



Reuters notează că disputele dintre liderii etnici rivali din Bosnia aproape că au oprit progresele ţării pe calea aderării la UE şi NATO.

AGERPRES